कॉमरेड शी जिनपिंग, दुनिया का नया 'स्टालिन', जिनकी खामोशी से भी डराने वाली आवाज निकलती है !

Xi Jinping: साल 1917 में रूस की क्रांति के बाद लेनिन का उदय हुआ और लेनिन के रहते रहते उनके शागिर्द स्टालिन ने अपनी विचारधारा अपनी बोल्सेविक पार्टी पर थोपनी शुरू कर दी है। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने रूस में खून की नदियां बहा दीं और अपनी निजी विचारधारा को थोपने के लिए लाखों लोगों को मरवा दिया। ये कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जिसे दुनियाभर के बुद्धिजीवियों ने सराहा और इस तरह से सराहा, कि इंसानों के बोलने का अधिकार छीनने वाली इस विचारधारा को मानवता का भलाई करने वाली विचारधारा करार दे दिया। चीन में पिछले एक हफ्ते से कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की 20वीं बैठक चल रही थी और इस मंथन ने दुनिया को नया 'स्टालिन' दिया है, नाम है शी जिनपिंग, जिन्होंने अपने तमाम विरोधियों को सदा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है और जिन्होंने अपनी मर्जी से निजी हितों के लिए पार्टी कि विचारधारा से लेकर पार्टी के संविधान में भी ढेर सारे संसोधन कर दिए हैं। आईये जानते हैं, कि काफी कम बोलने वाले शी जिनपिंग की खामोशी भी क्यों उनके विरोधियों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी डराती है?

चीन में हटाए गये प्रधानमंत्री, शी जिनपिंग के विरोधी 'शंघाई गुट' का सफाया, CPC बैठक में क्या हुआ, जानें सबकुछ

English summary

The 20th meeting of the Communist Party Congress was going on in China for the last one week and this brainstorming has given a new 'Stalin' to the world, the name is Xi Jinping.