Climate change से बढ़ेंगी कैसी बीमारियां ? ग्लोबल फंड ने चेतावनी देकर बताया

Climate Change impact on health: जलवायु परिवर्तन के नजरिए से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 2022 अबतक बहुत ही बुरा साल रहा है। इसकी वजह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके परिणाम बहुत ही भयावह नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से कई सारी बीमारियों में वृद्धि हुई है, जिनसे मरने वालों की तादाद कोरोना की वजह से हुई मौतों से कहीं ज्यादा है। एक ऐसी ही संस्था ग्लोबल फंड ने जलवायु परिवर्तन और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की भयावह तस्वीर पेश की है।

Climate change:Increased risk of spreading many infectious diseases due to climate change. The Global Fund told that more people are dying due to HIV, TB and Malaria than Covid-19