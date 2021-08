भारी बारिश और भीषण बाढ़ की बढ़ती घटनाओं पर जानिए क्या कहते हैं IPCC के वैज्ञानिक

International

oi-Ajay Mohan

बेंगलुरु। इस मॉनसून में महाराष्‍ट्र, राजस्थान, मध्‍य प्रदेश, बिहार समेत कई प्रदेशों से भारी बारिश के बाद बाढ़ की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र यानि क‍ि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। यही नहीं कैलीफोर्निया के जंगल इस वक्त भी आग से झुलस रहे हैं, हाल ही में जापान में बादल फटने और जर्मनी में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर भी हमने देखा। इस प्रकार की तमाम प्राकृतिक घटनओं का गहन अध्‍ययन करने वाले आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप-1 ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हीटवेव यानि कि गर्म हवाओं के दुष्‍प्रभाव भारत समेत पूरे एशिया में जारी हैं। यही नहीं दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों पर पड़ रहे प्रभावों के बारे में भी रिपोर्ट में चर्चा की गई।

संयुक्त राष्‍ट्र से संबद्ध इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की सिक्थ असेसमेंट साइकिल के वर्किंग ग्रुप-1 ने बीते 6 अगस्त को अपना अध्‍ययन पूरा किया और आज एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 1980 के बाद से समुद्र की ओर से उठने वाली हीटवेव यानि गर्म हवाओं का सिलसिला तेज़ हो गया है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानवजाति की गतिविधियां हैं। खास बात यह है कि इन गर्म हवाओं का सबसे अधिक प्रभाव 2006 के बाद से देखने को मिला है।

आईपीसीसी के पांचवें असेसमेंट में भी इस बात के लिए आगाह किया गया था कि हीटवेव के कारण मौसम में असामान्य बदलाव हुए हैं। पांचवें चक्र की रिपोर्ट 2014 में जारी हुई थी। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि दुनिया के कई देशों में बादल फटने, एक ही स्थान पर भारी बारिश, सूखा पड़ने, बहुत अधिक गर्मी पड़ने और समुद्र तटों पर चक्रवातों का प्रभाव पहले से अधिक होगा।

सच पूछिए तो बीते वर्षों में ठीक वैसा ही हुआ, जैसा कि आईपीसीसी के वैज्ञानिकों ने 2014 में कहा था। भारत की बात करें तो 2015 में चेन्नई में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर बेहद भयावह था। 2018 में केरल की बाढ़ को कोई नहीं भूल सकता। और तो और 2019 में चक्रवात वायु और फानी, 2020 में निसर्ग और फिर अम्‍फान को कोई नहीं भूल सकता। खास बात यह है कि 2013 के फालिन से लेकर 2021 के अम्फान तक के चक्रवातों को गौर से देखें, तो आप पायेंगे कि भारतीय महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। और यह हम सब जानते हैं कि जितनी अधिक तीव्रता उतना अधिक नुकसान।

पहाड़ पर ग्लेशियरों की बात करें तो इस वर्ष फरवरी में उत्तराखंड के चमोली जिले में जब पहाड़ का बड़ा भाग ग्लेशियर के साथ टूटा तो ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा और चमोली जिले के कई इलाके जलमग्न हो गये। नंदादेवी ग्लेशियर के टूटने की इस घटना में 83 लोगों की मौत हुई थी।

आईपीसीसी के प्रथम समुह ने एक बार फिर से आने वाली चुनौतियों के लिए आगाह किया है। आज जारी हुई रिपोर्ट जिसका शीर्षक, "क्लाइमेट चेंज 2021: द‍ि फिज़‍िकल साइंस बेसिस" है, में कहा गया है कि पूरे एशिया में ऐसी घटनएं अब पहले से अधिक तीव्र होंगी।

