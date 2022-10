कनाडा में जल्द नौकरियों की होगी भरमार! स्थायी निवासी बनने का बेहतरीन मौका

International

oi-Artesh Kumar

टोरंटो, 3 अक्टूबर : कनाडा में कुशल श्रम की बेहद कमी है। यह देश श्रमिकों की कमी से अधिक प्रभावित हुआ है। यहां पर नौकरियों के लिए सीट खाली पड़ी हुई हैं। ऐसे में कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के तहत श्रम की कमी को दूर करने के लिए इसमें बदलाव कर रहा है। इसके अलावा, कनाडा विशिष्ट कार्य अनुभव और शिक्षित उम्मीदवार को स्थायी निवास (आईटीए) से संबंधित आवेदन करने के लिए निमंत्रण भी जारी कर सकता है। बता दें कि कनाडा में नौकरी की रिक्तियां रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सीआईसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा में नौकरी रिक्ति दर 5.7 प्रतिशत है।

English summary

Canada express entry is likely to see changes aimed at addressing the labour shortage in the country. The changes could come into motion in 2023. In addition to this, Canada could also issue Invitations to Apply for Permanent Residence (ITAs) to candidates with specific work experience and education. Job vacancies are at a record high in Canada.