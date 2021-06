एलियंस का असली फोटो होगा नीलाम, UFO क्रैश होने के बाद ली गई थी दूसरे ग्रह के प्राणी की तस्वीर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 02: धरती पर मौजूद एलियंस की एकमात्र तस्वीर की नीलामी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में 1947 में एक यूएफओ के क्रैश होने के बाद उसकी तस्वीर ली गई थी और धरती पर एलियंस की एकमात्र तस्वीर वही है। दावा किया जाता है कि अमेरिका के रोजवेल शहर में यूएफओ क्रैश कर गया था और अब किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणी की एकमात्र तस्वीर की करोड़ों रुपये में नीलामी होने जा रही है।

English summary

The only photo of alien autopsy on earth is going to be auctioned. The picture of the alien was taken after the UFO crash in 147.