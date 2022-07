कौन हैं पसमांदा मुसलमान ? BJP क्यों चाहती है समर्थन ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 जुलाई: भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के बीच में भी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से इसका आह्वान किया है। पीएम मोदी ने पार्टी से कहा है कि 'पसमांदा मुसलमानों' के बीच जाएं और उनके साथ स्नेह बांटें। दरअसल, भाजपा को लगता है कि यह एक ऐसा वर्ग है, जिसे मुसलमानों के अंदर काफी उपेक्षित छोड़ा गया है और अगर उन्हें उनका वाजिब हक दिलाया जाए तो यह चुनावों में पार्टी के लिए हित का सौदा भी साबित हो सकता है। दरअसल, मुसलमानों की अधिकतर आबादी पसमांदाओं की ही है, जो अभी भी अपने समाज में मुख्यधारा से पीछे माने जाते हैं।

Who are the Pasmanda Muslims, what is their population? How can it benefit BJP in elections?