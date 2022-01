पंजाब में जल्द प्रचार करते नजर आएंगे मोदी और अमित शाह, सुखदेव सिंह ढींढसा ने मुलाकात के बाद दी जानकारी

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जनवरी 31। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच सोमवार को शिरोमणी अकाली दल (संयुक्त) के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींढसा ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगना शुरू हो गईं। हालांकि सुखदेव सिंह ढींढसा ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि हमने सिर्फ पंजाब के कुछ मुद्दों को लेकर पीएम से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह ढींढसा ने पीएम मोदी के बाद अमित शाह से भी मुलाकात की।

पीएम ने कहा कि वो पंजाब जरूर आएंगे- ढींढसा

सुखदेव सिंह ढींढसा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पंजाब के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर मेरी पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा कि उन्होंने सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है और हाल के भविष्य में और भी करेंगे। पीएम ने कहा कि वह पंजाब जरूर आएंगे।

अमित शाह से भी मिले ढींढसा

सुखदेव सिंह ढींढसा ने आगे कहा कि उनकी गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है, अमित शाह ने मुलाकात के दौरान कहा कि वो पंजाब आएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव उस वक्त ही लड़ता है, जब उसे हारने का डर होता है। आपको बता दें कि सीएम चन्नी ने चमकौर साहिब और भदौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

