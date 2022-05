Monsoon: केरल में मानसून ने दी दस्तक, तय समय से तीन दिन पहले मिली अच्छी खबर

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 29 मई: भीषण गर्मी के बीच मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी है। बेसब्री से हो रहा मानसून का इंतजार अब पूरा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून आज (29 मई) को केरल में दस्तक दे चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि छह दिनों तक रुकने के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिणी श्रीलंका से होते हुए केरल की ओर बढ़ने लग गया था।

Southwest Monsoon has set in over Kerala today, the 29th May against the normal date of onset, the 1st June.

Thus the Southwest Monsoon has set in over Kerala three days ahead of its normal date.

Detailed press release will be available soon.