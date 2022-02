संसद टीवी का YouTube चैनल हैक, हैकर्स ने नाम बदला

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 फरवरी: यूट्यूब पर संसद टीवी के आधिकारिक अकाउंट यानी की यूट्यूब चैनल को यूट्यूब ने बंद कर दिया है, जिसकी जानकारी संसद टीवी की ओर से दी गई। संसद टीवी ने एक नोट जारी करते हुए बताया कि उनका चैनल हैक हो गया है। संसद टेलीविजन के मुताबिक 15 फरवरी को कुछ हैकर्स ने यूट्यूब चैनल संसद टीवी से हैक कर लिया था, जिसके बाद वो यूट्यूब सुरक्षा खतरे को बता रहा है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाएगा।

वहीं यूट्यूब पर संसद टीवी का चैनल नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल के पेज पर जाने पर लिखा आ रहा है कि YouTube के सामुदायिक दिशानिर्देशों (Community Guidelines) का उल्लंघन करने के कारण इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है। इतना ही इससे पहले संसद टीवी के यूट्यूब अकाउंट को हैक करके 'एथेरियम' रख दिया गया था, कि एक क्रिप्टो करेंसी का नाम हैं।

The YouTube channel of Sansad TV was compromised by some scamsters on Feb 15, 2022. Youtube is addressing the security threat and the issue will be resolved asap. pic.twitter.com/k1DI7HmZTh