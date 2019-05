दूसरी पारी की शुरुआत पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर से की है

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। गुरुवार को पीएम मोदी ने 57 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया, इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नई शुरुआत की है। पीएम पद की शपथ लेने से पहले पीएम मोदी के सोशल अकाउंट पर भी बदलाव देखने को मिला। मोदी के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट की तस्वीर में भी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की बैकग्राउंट तस्वीर को बदला गया है, जिसमे पीएम मोदी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पीएम प्रोफाइल फोटो को भी बदल दिया गया है, जिसमे पीएम मोदी हाफ जैकेट पहने हुए हैं।

Here are some more pictures from the swearing-in ceremony. Grateful for everyone’s blessings.

The occasion was made even more special by the participation of esteemed world leaders. I thank them for being a part of today’s programme. pic.twitter.com/5EA5SBiizp