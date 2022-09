कुत्तों के हमलों का डर ऐसा कि केरल का यह युवक सड़क पर निकलता है बंदूक लेकर, वायरल हुआ वीडियो

India

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनंतपुरम, सितंबर 16। देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिन के अंदर आवार कुत्तों के हमलों ने हर किसी को डरा दिया है। बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्गों व्यक्तियों को भी आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। ऐसी घटनाओं के बाद से हर माता-पिता अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंतिंत है। इस बीच केरल में एक युवक इन दिनों अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए एयर गन लेकर उनके साथ चलता है। सोशल मीडिया पर इस युवक की फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

This is silly and dangerous at the same time...

A man accompanies a group of children to madrasa with what looks like an airgun 'to protect them from #straydogs'.#Kasaragod

Matter of time before someone starts circulating this as 'Islamists in Kerala openly flaunting guns'. pic.twitter.com/4E2EpWt0wb