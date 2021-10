केरल में सेना ने संभाली कमान, बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

India

oi-Akarsh Shukla

तिरुवनन्तपुरम, 17 अक्टूबर। दक्षिण भारत राज्य केरल एक बार फिर बाढ़ का भीषण प्रकोप झेल रहा है, पिछली कई दिनों से जारी भारी बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और एक दर्जन से अधिक लोग लापता है। इस बीच अब सेना ने राहत बचाव कार्य की कमान संभाल ली है। केरल में एनडीआरएफ के साथ भारतीय सेना के जवान भी अब लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल रहे हैं।

रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को जानकारी दी गई कि कवाली, कोट्टायम में मलबे में लापता व्यक्तियों के लिए सेना बचाव अभियान चला रही है। राहत सामग्री के साथ नेवी चॉपर आईएनएस गरुड़ पहले से ही बारिश प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान भर रहा है। शंगमुघम के वायुसेना स्टेशन में दो सैन्य हेलिकॉप्टर एमआई-17 स्टैंडबाय पर हैं। वहीं, भारतीय वायु सेना ने बताया कि केरल में बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्यों के लिए मीडियम-लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है।

केरल के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा,

बता दें कि केरल के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित है। बारिश के बाद कोल्लम जिले में कल्लड़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं, कोट्टयम जिले के कोट्टक्कल इलाके में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन हादसे में 3 और शवों को बरामद किया गया है। अब तक हादसे में मरने वालों की संख्या 9 बताई जा रही है। केरल के कोट्टायम-इडुक्की सीमा क्षेत्र के कूट्टिकल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के बाद जनजीवन को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है।

We are continuously monitoring the situation in parts of Kerala in the wake of heavy rainfall and flooding. The central govt will provide all possible support to help people in need. NDRF teams have already been sent to assist the rescue operations. Praying for everyone’s safety.