जलवायु परिवर्तन से इंग्लैंड के बाढ़ में डूबने का खतरा, वैज्ञानिकों ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अक्टूबर 13: आज से 100 साल पहले दुनिया पर इंग्लैंड का राज था, लेकिन कुदरत का खेल देखिए, कि वही इंग्लैंड आज तबाह होने के कगार पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड के कई वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इंग्लैंड ने 'आपातकालीन' कदम नहीं उठाए, तो इंग्लैंड का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वैज्ञानिकों की एक टीम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, अगले साल की गर्मी में ही इंग्लैंड में बर्बादी मचने वाली है।

Britain's Environment Agency has said that, if emergency measures are not taken to stop climate change, England will be over.