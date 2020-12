DROD द्वारा विकसित आर्टिलरी गन सिस्टम का शुरू हुआ ट्रायल, 50 किलोमीटर तक मार सकती है दुश्मन को

India

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) में लॉकडाउन (Lockdown) लगने के बाद से और चीन से खराब होते रिश्तों के बीच आत्मनिर्भर भारत प्रणाली की तहत देश में कई बड़े काम हो रहे हैं। हर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में भारत को इस प्रणाली के तहत एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दरअसल, महाराष्ट्र के अहमदनगर में इन दिनों हॉवित्जर एडवांस्ड टिल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम (Howitzer Advanced Towed Artillery Gun System) का ट्रायल किया जा रहा है। रविवार को इसका एक वीडियो सामने आया, जो दुश्मन देश पसीने छुड़ा सकता है।

50 किलोमीटर दूर तक मार सकती है दुश्मन को

इस आर्टिलरी गन सिस्टम की खास बात ये है कि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है और DRDO ने इसे बनाया है। इस गन का निर्माण भारतीय सेना की जरूरत को ध्यान में रखकर किया गया है। इस गन की खासियत है कि लगभग 50 किलोमीटर लंबी दूरी पर भी इससे आसानी से टारगेट किया जा सकता है।

