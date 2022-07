चिकन-अंडा कोई पूछ नहीं रहा, 15 दिन में आधे रह गए दाम, गेहूं क्यों हुआ महंगा ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 जुलाई: चिकन और अंडों का कारोबार अचानक एकदम ठंडा हो गया है। जून तक में इनकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही थी। लेकिन, अब खरीदारों की संख्या में भारी कमी आ गई है। इसके चलते चिकन का वजन बढ़ रहा है और पोल्ट्री वालों की टेंशन इस कारण से और ज्यादा हो रही है। उधर गेहूं निर्यात पर सरकार ने मई महीने में ही पाबंदी लगा दी थी। यानी गेहूं की विदेशों को होने वाली सप्लाई बंद है, फिर भी इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि, ना तो अब सामान्य किसानों के पास गेहूं का स्टॉक बचा है और ना ही छोटे कारोबियों ने इस जमा कर रखा है। लिहाजा बढ़ती कीमतों की मार तो आखिरकार आम उपभोक्ताओं को ही उठानी पड़ेगी।

The prices of chicken and eggs have suddenly come down in the country. While wheat prices have started rising sharply