गुजरात की केमिकल कंपनी में भीषण आग, अब तक 2 मजदूरों की मौत

Gujarat

नई दिल्ली, 16 दिसबंर: गुजरात के रंजीतनगर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड में भीषण आग लग गई। घटना के बाद से राहत एवं बचाव कार्य जारी है। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लोगों को निकालने में जुटे हैं। इस घटना में अभी तक दो मजदूरों के मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे। जिनको नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।

जानकारी के मुताबिक पंचमहल जिले के गोघंबा में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएफएल) की फैक्ट्री मौजूद है। जिसके अंदर गुरुवार को हुए विस्फोट हुआ, इसके बाद भीषण आग लग गई। इस घटना में अभी तक दो मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रंजीतनगर स्थित रेफ्रिजरेंट निर्माण संयंत्र की एमपीआई-1 इकाई के अंदर सुबह 10 बजे के करीब हुआ था। जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। रेस्क्यू टीमों ने घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है। साथ ही ये पता लगाने की पुष्टि की जा रही कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं।

#WATCH | A fire broke out at Gujarat Fluoro Chemicals Ltd located at Ranjitnagar, Panchmahals following an explosion here. Two workers killed in the incident; the injured have been shifted to the hospital. pic.twitter.com/o71sHR0GFm