इन 5 जिंगल में अपनी आवाज से KK ने डाली थी जान, देखकर बचपन की यादें हो जाएंगी ताजा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 3 जून: केके ने अपने खूबसूरत और भावपूर्ण संगीत से लोगों के दिलों को छुआ। दुर्भाग्य से, केके 53 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। केके के गाने 'तड़प तड़प के', 'आंखों में तेरी', 'सच कह रहा है दीवाना' और भी कई गाने फैंस के दिलों में हमेशा रहेंगे। केके भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में सालों साल जिंदा रहेंगे। बता दें कि बॉलीवुड में सिंगिंग से पहले केके हजारों एड जिंगल्स में अपनी आवाज दे चुके हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो केके ने अपनी आवाज से इन एड्स में जान सी डाल दी हो।

English summary

KK touched the hearts of the people through his beautiful voice. He reportedly sang thousands of jingals before he got his first big singing break in Bollywood.