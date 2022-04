Delhi: दक्षिणी दिल्ली में 9 दिन मांस की दुकानें रहेंगी बंद, मेयर ने नवरात्रि को लेकर कही ये बात

Delhi

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने नवरात्रि के दिनों में मांस की दुकानें (Meet Shops) बंद करने का आदेश जारी किया है। सोमवार को साउथ नगर निगम की ओर से कहा गया मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि (Navratri) की शुभ घड़ी में दिल्ली में मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में भक्त मांसाहारी भोजन और शराब (Liquer) के सेवन से दूर रहते हैं।

नगर निगम (SDMC) की ओर कहा गया है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि (Navratri) के दिनों में मांस की दुकानें (Meet Shops) बंद करने की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली (South Delhi) में 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नवरात्रि पर्व के 9 दिवसीय अवधि के दौरान मांस की दुकानें बंद रहेंगी।

During Navratri, 99% of households in Delhi don't even use garlic & onion, so we've decided that no meat shops will be open in South MCD; the decision will be implemented from tomorrow. Fine will be imposed on violators: Mukkesh Suryaan, Mayor of South Delhi Municipal Corporation pic.twitter.com/zGCw3dOW4R