छत्तीसगढ़: दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर आ चढ़ी तेज रफ्तार कार, एक की मौत 16 घायल

रायपुर, 15 अक्टूबर: छत्तीसगढ़ के जसपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के पथलगांव इलाके में दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों कोएक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। लोगों की भीड़ पर अचानक पीछे से ये कार आ चढ़ी, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिनमें एक की मौत हो चुकी है। कार में सवार दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जसपुर एसपी कार्यालय की ओर से बताया गया है कि जिले के पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचल दिया। जिसके बाद एक 16 घायलों को अस्पताल लाया गया। एक घायल को यहां मृत घोषित कर दिया गया। बाकी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है जिससे फ्रैक्चर हुआ है। कुछ लोगों को हल्की चोटे हैं। कार ने लोगों को कुचलने की घटना में दो आरोपियों- बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले बता गए हैं, जो गाड़ी लेकर छत्तीसगढ़ में आए थे।

भीड़ ने चालक के साथ मारपीट भी की

घटना शुक्रवार दोपहर डेढ़ से 2 बजे के बीच की है। यहां काफी संख्या में लोग दुर्गा पंडालों की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे आई एक तेज रफ्तार कार इन लोगों को कुचलते हुए निकल गई। जिसके बाद कुछ लोगों ने कार उसे कुछ दूरी पर रुकवा लिया। गुस्साई भीड़ ने कार चालक की जमकर पिटाई करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया। लोगों का कहना है कि कार में गांजा भरा था और करीब 100 की स्पीड से चलाते हुए उसने लोगों को कुचला।

घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विरोध में पत्थलगांव थाने का घेराव किया और गुमला-कटनी नेशनल हाइवे को मृतक का शव रखकर जाम भी लगाया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के लोगों पर पर ही मिलीभगत कर गांजा तस्करी करने का आरोप भी लगाया।

छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने घटना को लेकर ट्वीट कर लिखा है- जशपुर की घटना बहुत दुखद और हृदयविदारक है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथमदृष्टया दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके साथ न्याय होगा।ईश्वर दिवंगतजनों की आत्मा को शांति दे।

भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख ​अमित मालवीय ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और सीएम बूपेश बघेल से इसको लेकर जवाब देने को कहा है।

