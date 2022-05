क्या पृथ्वी के 2,900 km अंदर, मूल भाग में लग रही है जंग, शोध में मिले विनाशकारी संकेत ?

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 मई: धरती के अंदर उथल-पुथल मची हुई है, इसके प्रमाण तो आए दिन होने वाली भूकंप की घटनाओं से मिलते रहते हैं। लेकिन, अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिसर्च किया है, जो नीले ग्रह को लेकर बहुत ही विनाशकारी संकेत दे रहा है। दरअसल, पृथ्वी का मूल भाग लोहे और निकल जैसे धातुओं से मिलकर बना हुआ है। धरती की उत्पत्ति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन, अब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा लगता है कि इन धातुओं में भी जंग लगने लगी है। सब जानते हैं कि जंग तो लोहे का दुश्मन है। क्योंकि, धीरे-धीरे यह उसे बर्बाद कर देता है।

English summary

Earth:Signs of rusting in the inner core, scientists will be worried about the disastrous future of the blue planet