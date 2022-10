Fact Check: मोदी सरकार कर रही सभी को 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद?, जानिए वायरल मैसेज का सच

Fact Check

oi-Love Gaur

Fact Check Modi Government Scheme: केंद्र की मोदी सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए कई तरह की योजनाओं को संचालित कर रही है। जिसमें किसान से लेकर गरीब वर्ग के महिलाओं और पुरुषों को आर्थिक मदद की दी जाती है। इसके अलावा कई और ऐसी योजनाएं भी है, जहां युवाओं को भी मजबूत होने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन सब के बीच आज कल सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप में एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन फार्म भरने के बाद सरकार की तरफ से 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है। ऐसे में क्या इस वायरल मैसेज की सच्चाई जानिए सच?

दरअसल, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ कुछ युवाओं की फोटो जोड़कर एक पोस्टर बनाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कल्याण विभाग से 5 हजार रुपए की सभी को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी के साथ एक वेबसाइट का लिंक "https://pm-yojna.in/5000rs/" शेयर किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस लिंक पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आर्थिक मदद मिलेगी। इस वायरल मैसेज की पड़ताल भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने की है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक वेबसाइट "https://pm-yojna.in/5000rs/" दावा कर रही है कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद "प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग" द्वारा सभी को ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वेबसाइट पर किया गया दावा फर्जी है।

इसी के साथ लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे किसी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। ऐसे में वायरल मैसेज पूरी तरह से फेक हैं। लोगों से भी अपील है कि इस तरह से मैसेज पर किसी भी तरह से आंख मूंदकर भरोसा ना करें और ना ही आगे लोगों को फॉरवर्ड करें।

English summary

A message is going viral on social media, in which it is being claimed that after filling an online form, the Modi government is giving financial help of Rs 5000