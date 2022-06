IPL से चमका, आईपीएल में ही बुझा, अब इंग्लैंड दौरे पर अपना रास्ता ढूंढेगा ये भटका गेंदबाज

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 2 जून: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आईपीएल 2022 का सिरदर्द साबित होने के बाद मोहम्मद सिराज को भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान मजबूत वापसी करने का भरोसा है। हालांकि यह भी पक्का नहीं है कि सिराज को आईपीएल में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद नेशनल टीम में तुरंत चुना जाएगा या नहीं। सिराज ने आईपीएल 2022 सीजन को 15 मैचों में 9 विकेट के साथ 10.08 की इकॉनमी दर से समाप्त किया। इससे पहले उन्होंने 2021 में 6.78 की इकॉनमी से बॉलिंग की थी जिसके कारण आरसीबी ने उन्हें रिटेन किया था।

English summary

IPL 2022 have gives tough time now Mohammed Siraj wants to find his way on the tour of England