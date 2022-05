'ऐसा लगता है इंटरनेशनल नहीं बल्कि गली क्रिकेटर हो', आकाश चोपड़ा ने बताई अय्यर की बल्लेबाजी में बड़ी खामी

Cricket

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वें सीजन इस समय खेला जा रहा है, जहां पर 2 नई टीमों के साथ फैन्स टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस दौरान चैम्पियन रह चुकी कई टीमों का सीजन कुछ खास नहीं गुजरा है तो वहीं पर कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स के प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली है। आईपीएल 2022 में जिस टीम ने सबसे ज्यादा निराश किया है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने शुरूआती 4 मैचों में से 3 में जीत हासिल कर काफी प्रभावित किया था, हालांकि अगले 8 मैचों में से सिर्फ 2 ही जीत सकी है। फिलहाल गणितीय आंकड़ों से वो अभी भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है, लेकिन उसके लिये किसी चमत्कार की जरूरत है।

वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ा है, जबिक हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, आयुष बदौनी और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से जुड़े कप्तान श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन भी मिला-जुला ही रहा है।

