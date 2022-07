Saina Nehwal vs BAI on CWG: कोच कश्यप ने क्यों कहा- ' मेरी बीवी साइना घमंडी नहीं बल्कि दर्द में है क्योंकि...'

Badminton

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 जुलाई। 'साइना घमंडी नहीं भावुक है, वो ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन वो इस वक्त बहुत दर्द में है, वो इमोशनल है और बात-बात पर रोने लगती है, ये कहना मेरा नहीं बल्कि उनके पति और कोच परुपल्ली कश्यप का है, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अपनी पत्नी और स्टार भारतीय शटलर साइना नेहवाल के बारे में ये बातें कही हैं। दरअसल कश्यप का दर्द इसलिए छलका क्योंकि साइना नेहवाल को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए नहीं चुना गया है।

कश्यप ने कहा कि 'साइना दर्द में इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सेलेक्शन नहीं हुआ बल्कि इसलिए है क्योंकि यहां उस खिलाड़ी का अपमान हुआ है, जिसने 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडलों खेलों में सोना जीता था। दरअसल दुख तब होता है, जब वो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं। 'It's about your own people treating you like s*#@"'

English summary

Saina Nehwal is not a part of the Indian team for the Commonwealth Games 2022. so her husband-coach Parupalli Kashyap, who blasted the Badminton Association of India for their treatment.