अब नोएडा में 'थप्पड़बाज' महिला का वीडियो आया सामने, गार्ड को लगाए चांटे, गिरफ्तार

Noida

oi-Ankur Singh

नोएडा, 11 सितंबर। नोएडा में पिछले दिनों एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमे देखा जा सकता है कि वह महिला सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे रही है। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमे देखा जा सकता है कि नोएडा सोसाइटी में रहने वाली एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ जड़ देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार महिला पेशे से प्रोफेसर है और सिक्योरिटी गार्ड को सोसाइटी के गेट पर थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल महिला का सिक्योरिटी गार्ड के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद महिला ने गार्ड को थप्पड़ मार दिया।

After #BhavyaRoy, this woman, who is said to be a Professor by profession can be seen slapping the security guard in Nodia's society. pic.twitter.com/5O3ABxPiN4