बड़ा फैसला: दिल्ली में नर्सरी से दूसरी कक्षा में प्रमोट होंगे छात्र, इस आधार पर दिए जाएंगे मार्क्स

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण दर में कमी और लॉकडाउन में छूट देश के स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी क्लास सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शुरू की गई हैं। फिलहाल प्राथमिक और मध्य स्तर के छात्रों के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं। इस स्थिति में दिल्ली सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 3 से कक्षा 8वीं के लिए पेन और पेपर असाइनमेंट को विषयवार असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। छात्रों को परीक्षा में नंबर इसी के अधार पर दिए जाएंगे।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के मुताबिक केजी से दूसरी कक्षा के छात्रों को शीतकालीन ब्रेक और असाइनमेंट और ऑनलाइन वर्कशीट के आधार पर ग्रेड या अंक दिए जाएंगे। जिसे कोरोना वायरस काल के दौरान बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा डिजिटल मोड या व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से शेयर किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नर्सरी के सभी वर्तमान छात्रों को दूसरी कक्षा में प्रमोट (पदोन्नत) किया जाएगा।

Since no classroom teaching-learning has taken place at primary & middle level, formal mode of pen & paper assessment is replaced by assessment based on subject wise assignment/projects for Class 3rd to Class 8th for all govt & govt aided schools: Directorate of Education, Delhi