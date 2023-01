Sagar: कड़ाके की ठंड, स्कूलों की टाइमिंग बदली, अब 9.30 बजे से लगेंगी स्कूलें

Sagar बच्चों को अब कड़ाके की ठंड में सुबह 7 बजे से परेशान नहीं होना पड़ेगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर स्कूलों का समय सुबह 9.30 बजे से करने का आदेश दिया है।

Madhya Pradesh

Sagar में अब सरकारी, निजी, एमपी बोर्ड, सीबीएसई सहित तमाम स्कूलों का समय ठंड के चलते बदला गया है। बता दें कि इलाके में कड़ाके की ठंड, शीतलहर के कारण बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए कलेक्टर ने स्कूलें लगने का समय 9.30 बजे से करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इस आशय के निर्देश सोमवार को ही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर को दिए थे।

​जानकारी अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवर शाम को स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिले में लगातार तापमान में गिरावट के कारण सर्दी बढ़ गई है, जिसके कारण जिले में संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी आ रही है। अत: सागर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलें मंगलवार 3 जनवरी 2022 से अगले आदेश तक सुबह 9.30 बजे से संचालित होंगी। हालांकि आदेश में स्कूली परीक्षाएं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित कराए जाने का उल्लेख किया गया है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फोन पर ​निर्देश दिए थे

जानकारी अनुसार स्कूली बच्चों को कड़ाके की ठंड के चलते सुबह-सुबह स्कूल पहुंचने में खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उनके साथ अभिभावत की सुबह सात बजे से परेशान होना पड़ता था। ठंड के कारण बच्चों के बीमार होने का भी खतरा रहता है। इस कारण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सोमवार सुबह कलेक्टर को फोन पर स्कूलों का समय बदले और बच्चों को परेशानी से निजात दिलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कलेक्टर ने शाम को यह आदेश जारी किया है कि स्कूलें सुबह 9.30 बजे से संचालित होंगी।

Sagar children will no longer have to worry from 7 am in the bitter cold. Collector Deepak Arya has issued an order on Monday evening ordering the timing of the schools from 9.30 am.