सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रेवल एंड टूरिज्म तथा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सहित 4 नए पाठ्यक्रम शुरु, प्रक्रिया प्रारंभ

डॉ. हरीसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में इंजीनियरिंग सहित ट्रेवल एंड टूरिज्म एवं हेल्थकेयर एंड हॉस्पिलट मैनेजमेंट सहित कुल चार नए कोर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। इनके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

English summary

The youth here will now be able to do professional degree course in Sagar University. After getting the permission, the university administration has started the process for admission in the newly started courses.