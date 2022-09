Navratri 2022: बाघराज में प्रत्यक्ष रुप से रहते हैं 'अजगर दादा', कभी यहां ‘बाघ' भी दर्शन करने आते थे

Madhya Pradesh

सागर, 26 सितंबर। सागर के कनेरादेव इलाके में मातारानी का एक दिव्य और चमत्कारिक मंदिर ऐसा भी है जहां कभी बाघ दर्शन करने आते थे। पुराने लोगों ने रात के समय यहां बाघों की दहाड़ भी सुनी है। सबसे आश्चर्यजनक बात मंदिर के आसपास के इलाके में विशालकाय 'अजगर दादा' आज भी विचरण करते हैं। करीब 20 से 25 फीट लंबा अजगर यहां सदियों से रहे रहा है। जब-तब लोगों को दर्शन भी हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मां के दरबार के ठीक सामने पहाड़ी पर हनुमानजी मदिर के पीछे की गुफा में उनका स्थाई ठिकाना है। उन्हें मंदिर का पहरेदार भी माना जाता है।

English summary

The divine and grand temple of Mata Harsiddhi situated on the Red Hill in the Sagar of MP is decorated. There are beliefs associated with this temple, established in the 16th century, that the tigers used to come here to visit Mata. Another apparent miracle is associated with the temple, in which the python grandfather of about 25 feet lives in the cave located in front of the temple. Every year the devotees who come here get their darshan.