साल का आखिरी पूर्ण चंद्रग्रहण, बुंदेलखंड में शाम 5.09 बजे प्रारंभ होगा, नग्न आंखों से देख सकेंगे

lunar eclipse 2022: कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर मंगलवार को खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण होगा। इसका सभी राशि के लोगों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। चार राशि के लोगों के लिए यह चंद्रगहण अच्छा है। पुरोहित पुजारी विद्वत संघ के अध्यक्ष पं. शिवप्रसाद तिवारी के अनुसार देश में खग्रास चंद्रग्रहण स्थानीय समयानुसार अलग-अलग समय पर होगा। स्थानीय बुंदेलखंड पंचांग के अनुसार सागर में शाम 5.09 बजे ग्रहण प्रारंभ होगा। समाप्ति काल शाम 6.19 बजे रहेगा। ग्रहण की अवधि 01.10 मिनट बताई गई है। सागर में ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले यानी सुबह 8.09 बजे माना जाएगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर भारत में खग्रास रूप में तथा शेष भारत में खण्डग्रास रूप में चंद्रोदय के समय पर चंद्रमा ग्रसा हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में चंद्रोदय से लेकर मोक्ष तक का समय ही पर्वकाल माना जाएगा।



The last lunar eclipse of the year will occur on Tuesday. This is the second occurrence of this eclipse in the span of 15 days. For this reason in astrology it is called Chhatrabhanga Yoga. The most important thing is that the lunar eclipse can be seen with open eyes. A total lunar eclipse can be seen in the eastern part of the country.