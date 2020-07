SpeakUpforDemocracy: लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने लल्लू-पुनिया सहित कांग्रेसियों को हिरासत में लिया

Lucknow

लखनऊ। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक में एक नया पेंच फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक मदन दिलावर की याचिका में बसपा ने पक्षकार बनाने की मांग की। इधर, कांग्रेस ने देशभर में Speak up for Democracy का अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार को लखनऊ में राजभवन के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शकारियों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने हिरासत में लेकर ईको गर्डेन धरना स्थल भेजा

बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में करीब दर्जन भर कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे राजभवन के सामने बैठ गए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के दबाव में राज्यपाल द्वारा राजस्थान में विधानसभा सत्र न बुलाए जाने जा आरोप लगाया। दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए राजभवन का घेराव करने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने सभी हिरासत में लेकर ईको गार्डेन धरना स्थल भेज दिया। इस दौरान पीएल पुनिया, मुकेश सिंह भी वहां मौजूद थे।

Lucknow: Congress leaders, including UP Congress chief Ajay Kumar Lallu & AICC Gen Secy in-charge of Chhattisgarh, PL Punia, detained, while protesting in front of the Raj Bhavan.

