MP News: राजा पटेरिया मामले में ‘न मिले सुर मेरा तुम्हारा..’, कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी का प्रहार

PM मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा दिए बयान पर बबाल थम नहीं रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ही नेताओं के सुर से सुर नहीं मिल रहे। नेता प्रतिपक्ष पटेरिया का समर्थन कर रहे है तो संगठन निंदा।

'पीएम मोदी की हत्या..' का बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के मामले में उनकी ही पार्टी दो फाड़ नजर आ रही हैं। पटेरिया कांड मचने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको कारण बताओं नोटिस जारी कर बयान को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह पटेरिया के समर्थन में बोलते नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ खुद पटेरिया के बयान की निंदा कर चुके है।

