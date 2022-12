VIDEO: दुनिया का सबसे बड़ा 'फ्री स्टैंडिंग एक्वेरियम' टूटा, 1500 मछलियों का घर तबाह

जर्मनी के बर्लिन में लगा एक बड़ा एक्वेरियम टूट गया, जिसमें 1500 से ज्यादा मछलियां थीं। हादसे की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है।

International

oi-Ashutosh Tiwari

जर्मनी के बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग एक्वेरियम था, जिसमें 1500 से ज्यादा मछलियां रखी गई थीं। ये एक्वेरियम इतना बड़ा था कि इसमें गोताखोर को उतारकर इसकी सफाई करवाई जाती थी, लेकिन 16 दिसंबर को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक्वेरियम पूरी तरह से तबाह हो गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही आसपास की दुकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। (वीडियो-नीचे)

AquaDom, a massive free-standing aquarium containing over 1,500 fish exploded at the Radisson Hotel in Berlin. Officials are still trying to piece together how it happened.https://t.co/F0ESlcbkHd#aquadom #aquarium #aquariumexplodes #radissonblu pic.twitter.com/LUM1g9cgiw