इमरान ख़ान ने आधी रात को पाकिस्तान के लिए क्यों मांगी क़ुर्बानी

पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से भारी उथल-पुथल के दौर से गुज़र रहा है. मंगलवार को विपक्षी पार्टियों के भारी हंगामे के बीच पाकिस्तान में बजट पेश किया गया.

बजट पेश होने के बाद इमरान ख़ान ने आधी रात को देश को संबोधित किया. पीएम ख़ान के पूरे संबोधन में चिंता और डर की छाया रही. इमरान ख़ान ने कहा कि मुल्क मुश्किल में है और इस मुश्किल से निकलने के लिए पूरी कौम को एक साथ आना होगा.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल भी उठाया कि इमरान ख़ान डरे हुए हैं और इसलिए आधी रात को मुल्क को संबोधित कर रहे हैं.

बिलावल ने कहा, ''इमरान ख़ान को सरकार गिरने का डर है. मनमानी से काम नहीं चलेगा. टैक्स, महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ाकर आप सराकार नहीं चला सकते हैं. यह बजट आर्थिक रूप से आत्महत्या करने की तरह है.''

इमरान ख़ान ने कहा, ''पहले की सरकारों ने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का क़र्ज़ छह हज़ार अरब रुपए से 30 हज़ार अरब रुपए तक पहुंचाया. ज़रदारी और नवाज़ शरीफ़ की सरकार में पाकिस्तान पर विदेशी क़र्ज़ 41 अरब डॉलर से 97 अरब डॉलर हो गया. इनके 10 सालों के शासन में ऐसा हुआ है.''

ख़ान ने कहा, ''इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे पास डॉलर की कमी हो गई. हमारे पास इतने डॉलर नहीं बचे कि हम क़र्ज़ों की किस्त अदा कर सकें. हम डर में रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्टर ना हो जाए. इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि डिफॉल्टर होने पर क्या होता. बोरियों में रुपए भरकर ले जाते तो कुछ रोटियां मिलतीं. हमारा हाल भी वेनेज़ुएला वाला हो जाता. जब से सरकार में आया हूं तब से इसी दबाव में रहा. शुक्र है कि हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरब और चीन से से मदद मिली.''

PM’s panicked midnight address to the nation. Fearing he’ll be unable to pass PTIMF budget & his government will fall. Coercion will not work. No one with a conscious could vote to increase taxes, inflation & unemployment. This budget is economic suicide we can NOT let it pass.