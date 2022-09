670 साल से भी पहले, 9 मिलियन km की स्पीड! जब वह तारा फटा था तो पृथ्वी पर क्या हुआ ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

न्यूयॉर्क, 13 सितंबर: ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में अभी भी वैज्ञानिक या खगोलविद दिन-रात लगे हुए हैं। किसी चीज का रहस्य खुलता है तो किसी दूसरे का रहस्य और गहरा जाता है। करोड़ो-अरबों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड के किस कोने में क्या चल रहा है, उसका जरा सा भी भनक लग जाना, खगोलविदों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। ऐसी ही एक कामयाबी खगोलविदों की एक टीम को मिली है, जिन्होंने पता लगाया है कि 600 वर्षों से भी पहले एक तारे में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ ?

English summary

Astronomers have come close to establishing a timeline for a star explosion more than 600 years ago. Will have to study further