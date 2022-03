Russia Ukraine Conflict: अक्षर Z रूस के युद्ध का प्रतीक, जानिए क्या है पुतिन का सिद्धांत

International

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 08 मार्च: रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अक्षर 'Z' पुतिन के सैन्य अभियान का प्रतीक बन रहा है। इसे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस अपने देश में जनता का समर्थन प्राप्त करने लिए प्रदर्शित कर रही है। इस पत्र को सबसे पहले यूक्रेनी सीमा के पास तैनात रूसी टैंकों और सैन्य ट्रकों पर देखा गया था। लेकिन यह सिर्फ जेड अक्षर नहीं था, वाहनों और सैन्य हार्डवेयर पर ओ, एक्स, ए और वी अक्षर भी लिखा था।

यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है। इससे लगता है कि यह एक सैन्य अभियान ही नहीं किसी विशेष उद्देश्य के लिए योजनाबद्ध ढंग से युद्ध को अंजाम दिया जा रहा है। यह रूस के किसी विशेष सिद्धांत का परिणाम हो सकता है। जिसकी दिशा यूक्रेन के साथ युध्द करते ही तय की जा सकती थी। रूसी टैंकों और हथियारों पर 'Z' लेख का क्या अर्थ स्पष्ट रुप से किसी सिद्धांत का संकेत दे रहे हैं। जिसके तहत वह यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जेड यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडीमिर जेलेंस्की के लिए है जबकि वी व्लादिमीर पुतिन के लिए खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी वर्णमाला में न तो अक्षर जेड और न ही वी मौजूद है।

You’re going to start seeing the letter Z on T-shirts, and bumperstickers, flags too no doubt. Probably Facebook pages and Twitter too. If you see it, they’re identifying themselves as pro Russia/pro invasion. It’s already starting. pic.twitter.com/WAWsOZPqqY