1,500 साल पहले हुए सूर्य ग्रहण का रिकॉर्ड मिला, पृथ्वी की स्पीड में बदलाव की झलक, इन रहस्यों से उठेगा पर्दा!

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर: खगोलविदों ने करीब 1,500 साल पहले हुए सूर्य ग्रहण का रिकॉर्ड हासिल किया है। हालांकि, वैज्ञानिकों की आज की जरूरतों के हिसाब से ये रिकॉर्ड विस्तृत नहीं है, लेकिन इसमें से ऐसी कई जानकारियां हासिल की जा रही हैं, जो पृथ्वी के प्राचीन इतिहास से लेकर भविष्य तक की तस्वीर साफ कर सकती है। इनकी मदद से यह भी पता चल सकता है कि समुद्र अपना रूप कैसे बदल रहा है और बर्फ की मात्रा में किस गति से बदलाव हो रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में यह दुर्लभ रिकॉर्ड बहुत ही काम का साबित होने वाला है।

English summary

solar eclipses:Records of solar eclipses that happened 1500 years ago are being investigated. Big information can be found about the changes in the speed of the earth