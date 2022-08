कनाडा में भारतीय छात्रों की छूट रही पढ़ाई, जानें सरकार ने क्या खोजा उपाय

International

नई दिल्ली/टोरंटो, 27 अगस्त : भारत से हजारों छात्र हर साल कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। इस बार अध्ययन परमिट के लिए हजारों आवेदन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसको देखते हुए कनाडा सरकार ने एक नया उपाय खोजा है। जानकारी के मुताबिक, हजारों आवेदन को लंबित रहने के कारण सरकार ने उन छात्रों को प्राथिमिकता दे रही है जो जिनकी पढ़ाई सितंबर से शुरू होने वाली है। जबकि दूरस्थ शिक्षा विकल्प को एक और वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, भारत के लोगों द्वारा जमा किए गए 75,000 से अधिक अध्ययन परमिट आवेदन प्रसंस्करण सूची ( processing stage) में थे। ये कनाडा के उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीयों द्वारा प्राप्त किए गए वीजा हैं।

English summary

Over 230,000 students from India are enrolled in post-secondary institutions in Canada, and ‘making a positive contribution to the Canadian economy including through an estimated 4 billion Canadian dollars in tuition fees’