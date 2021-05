कोरोना से ठीक हुए लोग वैक्सीन कब लगवाएं और कोविशील्ड की दो डोज में कितनी अंतर हो? पैनल ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 मई: देश के कई इलाकों में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत के बीच एक सरकारी पैनल ने वैक्सीन नीति को लेकर तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय तकनीकी सलाहाकर समूह ने कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए 6 महीने बाद ही वैक्सीन लगाने का सुझाव दिया है। यही नहीं पैनल ने कोविशील्ड की दो डोज के बीच के अंतर को भी और ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि पिछले एक मई से जबसे 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिली है, इसकी फिलहाल काफी कमी देखी जा रही है। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। ऐसे समय में सरकारी पैनल से आया यह सुझाव सरकार को राहत दे सकती है।

English summary

Get vaccinated 6 months after recovering from covid, the difference between two doses of Covishield should also increased and pregnant or lactating women should also be vaccinated, recommendation of government panel