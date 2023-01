Spicejet की फ्लाइट में बम होने की धमकी का कॉल, IGI पर हड़कंप, विमान की सघन तलाशी

स्पाइसजेट विमान में बम होने की धमकी का कॉल आने के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं किया गया।

India

oi-Jyoti Bhaskar

Spicejet की दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट में बॉम्ब की धमकी वाले फोन का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के इंदिरागांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर धमकी भरे फोन के बाद विमान की सघन तलाशी ली गई। एयरपोर्ट अधिकारियों और CISF के मुताबिक विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) फॉलो किया जा रहा है।



बम की अफवाह के बारे में ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा, उड़ान भरने से पहले दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट में बम होने की कॉल आई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच की गई।

IGI एयरपोर्ट पर दिल्ली-पुणे स्पाइसजेट के विमान में बम की कॉल के बारे में एक्शन के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा, 'अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है लेकिन एसओपी के अनुसार सुरक्षा ड्रिल का पालन किया जाएगा।'

#UPDATE | Bomb call on Delhi-Pune Spicejet flight at IGI Airport | Delhi Police say, "So far nothing suspicious has been found but security drill will be followed as per SOP."