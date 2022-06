Video: चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंसे यात्री, दूर तक घसीटता रहा, RPF की बहादुरी ने बचाई जान

India

oi-Sushil Kumar

नई दिल्ली, 20 जून : मौत कब और किसे अपनी आगोश में ले ले किसी को पता नहीं होता है। लेकिन इस बीच अगर किसी की जान कोई बचा लेता है तो वो सच में किसी देवदूत से कम नहीं। ऐसे ही एक मामला छत्तीसगढ़ के भाटापारा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सिपाही रूपक कुमार स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। लेकिन वे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप में फंस गए। और दूर तक घसीटता चला गया।

#WATCH | Chhattisgarh | Railway Protection Force (RPF) constable Rupak Kumar saved the life of a passenger by saving him from falling into the gap between the platform and the train at Bhatapara Railway Station yesterday, June 18 pic.twitter.com/Nb4YtLks7T