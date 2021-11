पेट्रोल-डीजल के और भी घट सकते हैं दाम अगर.......नितिन गडकरी ने दिखाया उम्मीद का बड़ा रास्ता

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 नवंबर: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने की एक बड़ी उम्मीद जता दी है। लेकिन, उनका भरोसा अकेले केंद्र सरकार के हाथों में नहीं टिका है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तेल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ राज्य सरकारे इस प्रस्ताव में अड़ंगा लगा रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया गया तो आम लोगों को भी राहत मिलेगी, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। इस बीच उन्होंने अपनी सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल से उत्पाद शुल्क घटाने की तारीफ की है।

English summary

Union Minister Nitin Gadkari has said that if petrol and diesel are brought under GST, then the price of oil will also decrease and the revenue will also increase