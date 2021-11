India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 02 नवंबर। राजस्‍थान में एक बड़ा ही संजीदा मामला सामने आया है। प्रदेश के भरतपुर में एसीबी कोर्ट के न्‍यायाधी पर एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जज पर लगे इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर निंदा जज की निंदा कर रहे हैं। वहीं कवि और लेखक डॉ. कुमार विश्वास भी इस घटना की पर आगबबूला हो गए हैं। उन्‍होंने जज के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की मांग करते हुए एक ट्वीट लिखा कि 'इनका (आरोपी जज का) ऐसा उपचार करें कि हर लाट साहब के लिए नजीर बने।

English summary

Kumar Vishwas said on the allegation against the judge of Bharatpur, Rajasthan - take such treatment that every such lot becomes an example for Saheb