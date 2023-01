I&B Ministry Ban Fake YouTube channels: फर्जी खबरें फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल बंद, देखें लिस्ट

सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंत्रालय को इन चैनलों के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं।

I&B Ministry Ban Fake YouTube channels: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने गुरुवार को देश में कथित रूप से झूठी सूचना फैलाने के लिए लगभग छह YouTube चैनलों का भंडाफोड़ किया है। पीआईबी (Press Information Bureau) की फैक्ट चेक टीम ने इन चैनलों की तरफ से फर्जी समाचार प्रसारित करने का सबूत इकट्ठा किया है।

A #YouTube channel ‘Samvaad TV’ with over 10 lakh subscribers was found to be propagating #FakeNews about the Government of India and making false claims about the statements of the Union Ministers. @PIBFactCheck

found almost all of its content to be fake.

Here’s a thread👇 pic.twitter.com/MQxsMF7CeI