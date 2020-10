UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा- आतंकवाद पर विक्टिम कार्ड खेलना PAK की फितरत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में राजनयिक विमर्ष आर्यन ने गुरुवार को पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी। विमर्श आर्यन ने कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत-पाकिस्तान को याद दिलाना चाहेगा कि चर्चा का अजेंडा वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत आता है। इस दौरान भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी खरी-खोटी सुनाई।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्रालय के फर्स्ट सेक्रटरी ने विमर्श आर्यन आगे कहा, हम जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान का असंवेदनशील शोर-शराबा है, जिसके उद्देश्य इस परिषद के सभी मुद्दों का हाइजैक कर मेरे देश को बदनाम करना है। जब भी आतंकवाद पर चर्चा होती है तो इस पर काबू पाने में असमर्थ पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस वास्तविकता से भटका सके कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वावा प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों का समर्थन और उन्हें शरण दे रहा है।

Nevertheless, what we all have been witnessing in this session so far is insensible ranting by Pakistan, that has only exposed their ulterior motive of hijacking&abusing every agenda of this Council to peddle their mendacious narrative aimed at maligning my country: Vimarsh Aryan https://t.co/QNO10LxTHG