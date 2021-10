दिग्विजय सिंह ने की RSS और अमित शाह की तारीफ, बताया वो किस्सा जब देर रात जंगल में पहुंचाई थी मदद

India

oi-Kapil Tiwari

भोपाल, अक्टूबर 01। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के अंदर से ही अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल पहले ही इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बता चुके हैं। वहीं सिद्धू और कैप्टन की तकरार ने पार्टी की अंदरूनी कलह का पर्दाफाश कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आजकल के नेताओं के अंदर 'आपसी तालमेल' और राजनीतिक संतुलन नहीं रहा है। आज के नेता इन दोनों बातों को भूल चुके हैं।

