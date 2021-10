सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को सुनाई खरी-खरी, कहा- आपने पूरे शहर का गला घोंट दिया

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है वहीं, दिल्ली-एनसीआर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी बाधित होने की वजह से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंदोलनकारी किसानों को खरी-खरी सुनाई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत की खिंचाई करते हुए कहा कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं।

गौरतलब है कि बीते दिनों नोएडा के एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुई टिप्पणी की थी कि विरोध प्रदर्शन के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। इस बीच अब दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए किसान महापंचायत ने भी अदालत का दरवाजा, हालांकि यहां उसे सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सुनने के अलावा और कुछ नहीं मिला।

