DGCA ने पेशाबकांड पर एयर इंडिया को भेजा नोटिस, कहा- बताइए क्यों न हो कार्रवाई?

DGCA ने पेशाबकांड पर एयर इंडिया को नोटिस भेजा है। DGCA ने कहा बताइए इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

पेरिस से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में DGCA ने एयर इंडिया प्रबंधन को नोटिस भेजा है। DGCA की तरफ से कहा गया है कि 6 दिसंबर 2022 को यात्रियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एयर इंडिया खूब किरकिरी हुई थी।

DGCA issues a show cause notice to the Accountable Manager of Air India as to why enforcement action should not be taken against them for dereliction of their regulatory obligations pertaining to passengers' misbehaviour onboard the Paris-New Delhi flight on December 6, 2022. https://t.co/ImjMUCzb4c