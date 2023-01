भारत की सीमा के करीब तिब्बत में चीन बना रहा डैम, सैटेलाइट तस्वीर आई सामने

चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सीमा के करीब तिब्बत में चीन डैम बना रहा है, जोकि भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है।

India

oi-Ankur Singh

भारतीय सीमा पर चीन लगातार निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तिब्बत में भारत की सीमा के करीब अब चीन तेजी से नया डैम बना रहा है। तिब्बत में चीन माब्जा जैंगबो नदी के किनारे नया डैम बना रहा है जो ना सिर्फ भारत बल्कि नेपाल के लिए चिंता का विषय है। इस डैम निर्माण की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। यह नया डैम ट्राइ जंक्शन से उत्तर की 16 किलोमीटर दूर है। बता दें कि माब्जा जैंगबो तिब्बत के नगारी काउंटी में आती है जोकि नेपाल से होते हुए भारत में घाघरा नदी मे गिरती और बाद में गंगा नदी में मिलती है।

इसे भी पढ़ें- पहलवानों के विरोध के बीच कुश्ती संघ की अयोध्या में होने वाली आज की बैठक रद्द, जानिए क्यों टाली गई मीटिंग

इंटेल लैब की ओर से 19 जनवरी को डेमिएन साइमन ने एक ट्वीट करके सैटेलाइट तस्वीर को शेयर किया और बताया कि यहां पर डैम का निर्माण चल रहा है। तस्वीरों मे देखा जा सकता है कि यह गतिविधि मई 2021 से चल रही है। ट्वीट में कहा गया है कि 2021 से चीन यहां पर माब्जा जैंगबो नदी पर डैम बना रहा है जोकि सीमा पर ट्राई जंक्शन से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। हालांकि अभी यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रोजेक्ट यहां पर भविष्य में चीन के नियंत्रण को मजबूत करेगा।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डैम के पूरा हो जाने के बाद चीन अपने सैनिकों की यहां पर तैनाती करेगा। नदी के पास सीमा के करीब इस डैम का इस्तेमाल चीन विवादित इलाके में अपने दावे को मजबूत करने के लिए कर सकता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जैंग्बो के नाम से जाना जाता है, यह तिब्बत में हिमालच से निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहां से असम होते हुए बांग्लादेश जाती है और बंगाली की खाड़ी में गिरती है।

वर्ष 2021 में चीन ने ऐलान किया था कि वह यारलंग जैंग्बो में विशालकाय डैम बनाने जा रहा है। यहां पर वह 70 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। यह चीन के जॉर्जीस डैम से तीन गुना बड़ा है और क्षमता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपॉवर प्लांट होगा।

Since early 2021, China has been constructing a dam on the Mabja Zangbo river just a few kilometers north of the trijunction border with India & Nepal, while the structure isn't complete, the project will raise concerns regarding China's future control on water in the region pic.twitter.com/XH5xSWirMk