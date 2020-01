सीएए-एनआरसी: मुसलमान धार्मिक पहचान को लेकर दुविधा में?

India

bbc-BBC Hindi

इसकी शुरुआत शशि थरूर के साथ हुई जब उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि "हमारी लड़ाई हिंदुत्व की अतिवादी शक्तियों से है, इस लड़ाई में हम इस्लाम की अतिवादी शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे सकते."

शशि थरूर ने यह बात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित तौर पर लगे 'ला इलाहा इल लल्लाह' के नारे के बारे में कही थी. उनका कहना था कि धार्मिक अतिवाद चाहे हिंदुओं का हो, या मुसलमानों का, उसका विरोध होना चाहिए.

3. How are nonMuslims to understand that in a protest about CAA-NRC, “tera mera rishta” refers to the individual’s relationship w/God?God shouldn’t come into this. BJP are gleefully circulating such videos onWA, telling Hindus “see what this fight’s about; which side are you on?"